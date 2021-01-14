Омичи стали свидетелями того, как прямо посреди трассы загорелась ГАЗель. Один из проезжающих мимо автомобилистов заснял момент пожара на видео. О причинах возгорания ничего не известно, но на кадрах, которые снял автолюбитель, видно, что огонь успел захватить весь салон автомобиля.Машина сгорела на Черлакском тракте, недалеко от поселка Иртышский. Автомобиль очень похож на пассажирский. Не известно, были ли в момент пожара в салоне люди, но о пострадавших пока не сообщается. Судя по видео, на месте работали две машины МЧС.