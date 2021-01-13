Неожиданное решение о сносе 24 деревьев на набережной Тухачевского приняли члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Деревья в самом центре города являлись аварийными. Компания-застройщик, которая занимается возведением отеля на этом участке, сможет спились их и не высаживать новые растения. Почему так получилось, объяснили в мэрии.- Обращение о сносе 24 аварийных деревьев в месте застройки отеля, поступившее от ООО \\"Космос отель Омск\\", было рассмотрено на заседании комиссии администрации города Омска по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений 23 декабря 2020 года. В связи с тем, что 24 аварийных дерева произрастали в охранной зоне инженерных сетей, решение об их сносе было одобрено членами комиссии. Необходимо отметить, что в соответствии с Решением Омского городского Совета № 45 \\"О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска\\", компенсационные высадки при сносе аварийных деревьев, произраставших ранее в зоне прохождения коммуникаций, не предусмотрены. Кроме того, заявителю рекомендовано озеленить территорию по периметру застройки отеля, - отметили в департаменте городского хозяйства.