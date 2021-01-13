Накануне стало известно о пугающей истории, участниками которой стали мать и сын. На новогодних праздниках омич поступил в больницу с ножевыми ранениями. Тогда выяснилось, что их нанесла мужчине собственная мать.Сейчас стали известны подробности произошедшего. Скорую для раненного супруга вызвала жена. Мужчина сам вернулся домой в сильном алкогольном опьянении, весь в крови и потерял сознание. В ходе расследования полиция выяснила, что все случилось в доме 68-летней омички на улице Дмитрова. В ходе допроса пенсионерка рассказала, что сын явился к ней уже пьяным и требовал денег на добавку. Она отказала ему, но сын просто так не ушел. Между родственниками завязалась драка, в ходе которой женщина ударила сына ножом несколько раз и выгнала из дома. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли несколько кухонных ножей и окровавленную одежду потерпевшего.Как уточнили в пресс-службе полиции, сейчас омич по-прежнему находится в реанимации, а на его мать завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.