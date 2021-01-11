В омской полиции начали расследование по делу 68-летней омички, которая серьезно ранила собственного сына.Как уточнили в пресс-службе полиции, инцидент произошел накануне около полудня. В полицию обратились сотрудники медицинского учреждения, к которым с серьезным ранением поступил 42-летний мужчина. У него диагностировали ножевое ранение в область живота.Предварительно следователи установили, что мужчина проживает в Кировском округе, а ранение ему нанесла собственная мать. Что именно послужило причиной конфликта в ходе распития спиртного сейчас выясняется. 68-летняя пенсионерка, которая и отправила сына в больницу, по данным полиции уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас полиция возбудила дело по той же статье. Ведется проверка.