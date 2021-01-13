Омские поликлиники и больницы начали готовиться к возможной вспышке гриппа. Ее ожидают уже в следующем месяце. Чтобы повысить эффективность обслуживания пациентов, губернатор Омской области Александр Бурков на совещании с главврачами больниц поручил улучшить работу колл-центров.- А если у человека тяжелое состояние и врач не вышел на связь с больным? Чтобы этого не было, нужно повышать эффективность работы ваших колл-центров в поликлиниках, обращаю на это ваше внимание. Вы герои, в прошлом году вы мобилизовались и приняли на себя тяжелейший удар. Но один неотвеченный звонок все портит: у человека сразу может измениться отношение к системе здравоохранения. Каждый звонок должен быть отработан, врач должен дойти до каждого пациента, - отметил глава региона.