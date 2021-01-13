В Омске после сильных морозов ожидают сезонную эпидемию гриппа и ОРВИ. Об этом говорили на совещании главврачи омских больниц с губернатором Александром Бурковым.По словам министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, больницы уже сейчас начали готовиться ко всплеску заболеваемости, хотя пока в области критического уровня заболеваемости гриппом не фиксируют. По прогнозам медиков, пик может прийтись на конец января - начало февраля. Для приема больных в больницах планируют перепрофилировать часть коечного фонда под лечение больных гриппом и ОРВИ.- Необходимо понимать, насколько мы готовы к росту заболеваемости, чтобы у нас не возникла кризисная ситуация, как в октябре прошлого года, когда некуда было везти больных коронавирусом. Также нужно проанализировать обеспеченность лекарствами для лечения респираторных заболеваний в наших больницах и аптеках, чтобы не было дефицита, - отметил Александр Бурков.