Не только омским вахтовикам не повезло в минувшие сутки оказаться на почти безлюдной дороге в лютый мороз. В Омске экипажу одного из автобусов тоже пришлось ждать ремонта на улице.Накануне ранним утром около 7:00 с конечной остановки микрорайон \\"Входной\\" выехал автобус под номером 125. Пассажиров вошло много, сразу около 50 человек. Но не успели они проехать и нескольких километров, как у автобуса сломалась система охлаждения и салон, еще не успев толком прогреться, перестал отапливаться. Водитель и кондуктор пересадили пассажиров в следующий автобус, а сами попытались добраться до ПАТП№8, но смогли доехать только до ближайшей заправки. Минувшим утром на улице уже было достаточно морозно, чтобы быстро замерзнуть в холодном автобусе, а ждать помощи предстояло долго.- Здесь я увидела патрульный автомобиль ГИБДД и побежала к ребятам, чтобы попроситься немного погреться, так как от холода уже не чувствовала своих ног, - рассказывает кондуктор Галина Шевцова.Как уточнили в пресс-службе полиции, патрульные быстро довезли кондуктора до ПАТП, а сами вернулись к водителю, вместе с которым в теплой машине дождались ремонтную бригаду.