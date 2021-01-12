Омским вахтовикам снова пришлось столкнуться с трудностями в пути этой зимой. Проблемы остаются одними и теми же: постоянно ломается транспорт. На этот раз не повезло 50 работникам, направлявшимся из Омска в Нефтеюганск на автобусе.Вахтовики едва покинули пределы Омской области, они отъехали от города всего на 230 километров, когда произошла серьезная поломка. Автобус заглох посреди трассы в Тюменской области недалеко от села Абатское, когда на улице было около -36 градусов. В области морозы традиционно сильнее, чем в городе. 50 человек застряли практически в чистом поле.- Этот автобус пассажиры толкали, еле как завели и с открытой дверью и выключенной печкой доехали до ближайшей стоянки, - рассказывают вахтовики в соцсетях. - Мы его толкали по трассе, что только с ним не делали. Вот, теперь чиним.Чинить автобус людям приходится своими силами, потому что по словам застрявших на зимней стоянке людей, перевозчик не стремится им помогать. Также нет никакой помощи от экстренных служб.- МЧС отказалось помогать, сказав, что спасение людей это платная услуга. В полиции спросили, что мы хотим от них, - рассказывают вахтовики.Тем временем люди вынуждены оставаться на временной стоянке и ночевать на полу в придорожном кафе, пока водитель пытается починить автобус. Такого ремонта явно хватит не надолго, а от Омска до Нефтеюганска на автобусе добираться 1200 километров. Вахтовикам придется как-то проехать еще около 1000 километров до места назначения.ОФИЦИАЛЬНО- Сегодня при следовании по маршруту из Омска в Нефтеюганск с пассажирами в количестве около 50 человек на территории Тюменской области в районе населенного пункта Абатское у автобуса произошла поломка, в результате которой транспортное средство не смогло продолжать движение. На место поломки направлены специалисты для проведения ремонтных работ. Часть пассажиров на попутном транспорте вернулись обратно в Омск. По информации перевозчика остальные пассажиры, желающие продолжить движение до пункта назначения, находятся в помещении придорожного кафе. Их здоровью и жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.- На телефон дежурных диспетчеров 101 по Омской области сообщений и звонков о данном происшествии не поступало. Автобус сломался на территории Тюменской области. Кроме того, МЧС России никогда не оказывает платные услуги. Все работы по оказанию помощи гражданам и их спасению – бесплатны. Диспетчер службы спасения никогда не игнорирует любую информацию, поступившую от граждан. Все случаи проверяются, либо граждан направляют в компетентные структуры. Поэтому фраза о том, что \\"МЧС отказалось помогать, сказав, что спасение людей — это платная услуга\\" не соответствует действительности. Все звонки, поступающие на телефон 101, записываются, - прокомментировали происходящее в пресс-службе МЧС по Омской области.