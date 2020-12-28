В экстремальных условиях оказались вахтовики, застрявшие на трассе в Эвенкийском районе Красноярского края.Пятеро рабочих ехали на УАЗе после выполнения работ на Терско-Камском месторождении в поселок Богучаны, но потеряли дорогу. Пока мужчины пытались понять, куда ехать, на морозе двигатель их машины сломался и они остались посреди леса без транспорта и возможности погреться. Вахтовики из Омска, Воронежской и Свердловской областей, Казахстана отправили сообщение спасателям.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю для поиска и спасения вахтовиков направили поисково-спасательную группу и полицейских. Также к ним выслали вертолет с запасом продуктов.Когда спасатели прибыли на место, то не обнаружили мужчин рядом с машиной. Оказалось, они дошли до охотничей избушки, находившейся неподалеку, в 3 километрах, и отогрелись там. После того, как спасатели нашли их, мужчин доставили в ближайший населенный пункт.