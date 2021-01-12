Омские вахтовики, застрявшие на заснеженной трассе рассказали о своей ситуации в соцсетях. К ним уже отправились ремонтники, а некоторые поймали попутку и вернулись в Омск. Рабочие также упоминали о том, что им отказали в помощи в МЧС.- МЧС отказалось помогать, сказав, что спасение людей это платная услуга, - писал в посте один из вахтовиков.В пресс-службе МЧС по Омской области рассказали, что из-за того, что омичи находились на территории другой области, к ним вызов от вахтавков не поступал. Но усомнились омские спасатели и в том, что людям могли отказать в помощи коллеги из Тюменской области.- На телефон дежурных диспетчеров 101 по Омской области сообщений и звонков о данном происшествии не поступало. Автобус сломался на территории Тюменской области. Кроме того, МЧС России никогда не оказывает платные услуги. Все работы по оказанию помощи гражданам и их спасению – бесплатны. Диспетчер службы спасения никогда не игнорирует любую информацию, поступившую от граждан. Все случаи проверяются, либо граждан направляют в компетентные структуры. Поэтому фраза о том, что \\"МЧС отказалось помогать, сказав, что спасение людей — это платная услуга\\" не соответствует действительности. Все звонки, поступающие на телефон 101, записываются, - прокомментировали происходящее в пресс-службе МЧС по Омской области.