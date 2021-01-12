Сегодня стало известно, что 50 вахтовиков, которые направлялись из Омска в Нефтеюганск на автобусе, застряли на трассе в Тюменской области. Людям пришлось самостоятельно толкать автобус до стоянки и пережидать ночь в кафе. На помощь к ним никто не спешил, поэтому омичи написали о безвыходном положении в соцсетях.- На место поломки направлены специалисты для проведения ремонтных работ. Часть пассажиров на попутном транспорте вернулись обратно в Омск. По информации перевозчика остальные пассажиры, желающие продолжить движение до пункта назначения, находятся в помещении придорожного кафе. Их здоровью и жизни ничего не угрожает, - рассказали о предпринятых мерах по оказанию помощи омичам в пресс-службе полиции.