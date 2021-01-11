Накануне в Омске произошла серьезная авария в которой пострадали сразу трое детей. Они находились в легковом автомобиле, который въехал в фонарный столб. По первой версии за рулем легковушки находилась женщина, которую вместе с детьми отправили в больницу.Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, после проверки выяснилось, что за рулем в момент аварии находился 38-летний муж пострадавшей. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил аварию. Женщина села за руль уже после столкновения. Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. На отца семейства завели административное дело за вождение в нетрезвом виде.