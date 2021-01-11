Еще одно серьезное ДТП произошло в Омске накануне. Сообщение об аварии на улице Богдана Хмельницкого поступило в госавтоинспекцию накануне вечером около 19:20.Сотрудники выехали на место происшествия и предварительно установили, что 36-летняя омичка за рулем \\"Ниссан Марч\\" не справилась с управлением на скользкой и заснеженной после осадков дороги и врезалась в дорожный фонарь.В момент аварии в салоне автомобиля находились еще трое несовершеннолетних. Их личности сейчас устанавливаются. Вместе с женщиной сейчас дети находятся в больнице, уточнили в пресс-службе госавтоинспекции.Ведется проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего.