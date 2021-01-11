Накануне на трассе Омск-Тюмень произошло очередное смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Водитель легкового автомобиля марки \\"Мерседес\\" выехал на встречку, где столкнулся с фурой.В пресс-службе сообщили, что удалось установить личности двух погибших в аварии омичей. Это 48-летний водитель и 36-летний пассажир. Удалось установить и личность 47-летнего водителя фуры, который тоже попал в больницу.Появилась и видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что оба автомобиля серьезно пострадали и спасателям пришлось приложить усилия, чтобы достать водителя фуры из кабины.