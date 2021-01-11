Авария, унесшая две человеческие жизни, случилась в Любинском районе накануне, 10 января, в полдень.По предварительным данным, на 564 км трассы Омск–Тюмень «Мерседес» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Исудзу».В результате ДТП водитель и пассажир легковушки (мужчины, личности устанавливаются) скончались на месте до приезда скорой. Водителя грузовика, его личность также устанавливают, с травмами увезли в больницу.– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. На месте происшествия два экипажа ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия, – сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.