На минувших длительных выходных омичи часто жаловались на холод в квартирах и отключение отопления. Это происходило из-за аварий на теплосетях, справиться с которыми оперативно не удалось. Да и погода не радовала высокими температурами, в регионе несколько дней подряд стояли морозы ниже 30 градусов.Сегодня без тепла из-за профилактических работ снова остались жители нескольких районов города. По данным портала \\"Мой дом\\", с холодными батареями оказались сегодня омичи, проживающие на улицах Волховстроя, Кемероской, Вавилова, Орджоникидзе, 18-ой, 19-ой и 20-ой Линиях, Менделеева, Бархатовой и на красноярском тракте. В общей сложности без отопления остались около ста домов.Вернуть тепло в квартиры омичей обещают уже сегодня вечером. По данным портала, к 17:00 все работы должны закончиться.