Неожиданный новогодний \\"подарок\\" получили жители Ленинского округа. Там ночью внезапно отключили батареи. Как выяснилось, из-за коммунальной аварии около 40 многоэтажек остались без отопления в 35-градусный мороз. Всю ночь и всю утро аварийные службы чинили трубопровод. На холод в квартирах начали жаловаться жители улицы Гашека, Молодова, Моторной и Сибирского проспекта. Они сидят без тепла в мороз уже около 10 часов.В департаменте городского хозяйства аварийное отключение подтвердили. В ведомстве заявили, что уже устранили порыв.- Накануне произошло повреждение на трубопроводе тепловых сетей диаметром 400 мм муниципального предприятия г. Омска \\"Тепловая компания\\", место повреждения было обнаружено на участке возле дома №3 по улице Моторная. Две аварийные бригады предприятия провели ремонт и замену поврежденного участка тепловых сетей. Для недопущения разморозки систем теплоснабжения в домах потребителей временно был произведен сброс теплоносителя с внутридомовых систем, - рассказали в департаменте горхозяйства.В ближайшее время омичам начнут включать отопление. Ожидается, что батареи заработают около 14 часов дня. Работы осложняются погодными условиями: в Омске стоят крепкие морозы, которые продержатся еще неделю.- Производится запуск отопления в жилые дома и возобновление теплоснабжения. Продолжительность работ была обусловлена низкой температурой наружного воздуха (32 градуса Цельсия) и высокой температурой теплоносителя (130 градусов Цельсия). Со всеми жителями многоквартирных домов проведена разъяснительная работа, оказана необходимая помощь. Ситуация находится на контроле администрации города Омска, - пояснили в мэрии.