В Омске с сегодняшнего дня, 11 января, планировали изменить схему движения двух популярных маршрутов, связывающих правый и левый берег Иртыша. Но после многочисленных жалоб омичей эти изменения было решено приостановить. Речь идет о маршрутках №410 и 307. По планам мэрии, они должны были пойти по новой дроге, которую открыли в конце декабря. Но омичи нововведения не оценили.- Изменения на маршрутах №307 и №410 были запланированы еще в прошлом году на основании обращений от жителей микрорайона \\"Кузьминки\\". Но после опубликованной информации о планируемых изменениях мы получили много разных отзывов от остальных жителей Левобережья, и решили приостановить изменения. К изменению маршрутов мы относимся с вниманием – нововведения должны быть удобными для большего количества пассажиров, - рассказал заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.Изменения маршрутов перенесли на неопределенный срок. Сначала специалисты дептранса проанализируют пассажиропоток на маршрутах и встретятся с перевозчиками и представителями местных КТОСов, чтобы найти решение, которое устроит большую часть пассажиров. Сейчас по новой дороге ходит только два маршрута.