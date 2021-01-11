Очередные вопросы возникли у омичей к работе нашего аэропорта. Жители сообщают, что в один из последних дней январских каникул пассажиры чуть не опоздали на свои рейсы. А все из-за огромной пробки, которая образовалась перед подъездом к зданию омского аэропорта. В соцсетях появилось видео огромной вереницы машин, которая выстроилась и стоит без движения.Как сообщают очевидцы, причина в том, что руководство аэропорта приняло решение ограничить количество машин, которые могут въезжать на территорию. Естественно, это вызвало коллапс.- Раньше там сделали так, чтоб люди не заходили внутрь аэропорта. Теперь они сделали так, чтобы вы туда не доехали, - с сарказмом на видео говорит его автор. - Пробка метров на 500-600 перед аэропортом.Напомним, что ранее пассажиры жаловались: люди стояли по полчаса перед входом в здание на 30-градусном морозе. Из-за проверки температуры на входе перед зданием образовалась огромная очередь из пассажиров.