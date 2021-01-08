Не самым праздничным оказалось настроение у пассажиров, решивших улететь из Омска в Сочи. Из-за пандемии коронавируса и требования соблюдения дистанции, сотрудникам аэропорта не оставалось ничего другого, как оставить часть людей стоять в огромной очереди перед входом.В Краснодарском крае сейчас +15, и направляющиеся туда из Сибири люди специально оделись не слишком тепло.– 5.40. На улице минус 29, в аэропорт очередь. Вот непонятно, чего добивались? Чтобы была соцдистанция? Так, вроде, нет ее. Чтобы люди были здоровее? Так вы их заморозили... Я понимаю, что аэропорт имени Карбышева, но замораживать, вообще, всех пассажиров, это перебор, – невесело шутит в соцсетях один из пассажиров.Сегодня же аналогичное фото появилось и из другого общественного места в Омске. Горожане, решившие посетить кинотеатр «Рубин» также вынуждены были стоять в большой очереди перед входом.