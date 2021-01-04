Накануне нового года в Омск прибыло 1 800 доз вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\". Поставить прививку омичи смогут бесплатно в нескольких пунктах в городе и области. Каким категориям граждан вакцину планируют поставить в первую очередь мы уже рассказывали здесь.Сейчас вакцина уже доставлена во все прививочные пункты по следующим адресам:- Городская клиническая больница №1, здесь же могут привиться жители Омского и Любинского районов Омской области- МСЧ-7- Городская поликлиника №12- Городская больница №2- МСЧ-4Жители Омской области могут получить прививку в следующих медицинских учреждениях:- Тарская ЦРБ для жителей Тарского, Большеуковского, Тевризского, Усть-Ишимского, Знаменского, Седельниковского районов- Большереченская ЦРБ для жителей Большереченского, Саргатского, Колосовского и Муромцевского районов- Калачинская ЦРБ для жителей Калачинский, Кормиловский, Оконешниковский, Горьковский, Нижнеомский районов- Исилькульская ЦРБ для жителей Исилькульского, Москаленского, Полтавского, Шербакульского и Марьяновского районов.- Называевская ЦРБ для жителей Называевского, Крутинского, и Тюкалинского районов- Павлоградская ЦРБ для жителей Павлоградского, Русско-Полянского, Одесского, Таврического и Азовского районов- Черлакская больница для жителей Черлакского и Нововаршавского районовДополнительную информацию о наличии и порядке получения вакцины можно узнать, позвонив в любой прививочный пункт.