В Омскую область поступила очередная партия из 1 800 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе областного минздрава рассказали, что первыми имеют право на бесплатную вакцину медики, педагоги и соцработники; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; пациенты с заболеваниями легких, сердца, диабетом и ожирением.К приоритету второго уровня относятся транспортники и энергетики, силовики, таможенники, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, а также представители сферы услуг.К приоритету 3-го уровня относятся госслужащие, студенты старше 18 лет и призывники.В ближайшие три дня вакцину доставят во все прививочные пункты. Там же жители региона смогут узнать, положена ли им бесплатная прививка и как к ней подготовиться. Вот список контактов этих больниц.В Омске будут работать 5 окружных прививочных центров:– Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.,– Медсанчасть № 7,– Городская поликлиника № 12,– Городская больница № 2,– Медсанчасть № 4.В Омской области прививочные пункты открыты в 7 муниципальных районах:– в Тарской ЦРБ могут привиться жители Тарского, Большеуковского, Тевризского, Усть-Ишимского, Знаменского, Седельниковского районов;– в Большереченской центральной районной больнице вакцину поставят жителям Большереченского, Саргатского, Колосовского и Муромцевского районов;– в Калачинской ЦРБ будут прививаться Калачинский, Кормиловский, Оконешниковский, Горьковский, Нижнеомский районы;– в Черлакской – Черлакский и Нововаршавкий,– в Исилькульской ЦРБ – Исилькульский, Москаленский, Полтавский, Шербакульский, Марьяновский;– в Называевской ЦРБ – Называевский, Крутинский и Тюкалинский районы;– в Павлоградской ЦРБ – Павлоградский, Русско-Полянский, Одесский, Таврический и Азовский районы;– жители Любинского и Омского районов получат прививку в ГБ № 1 города Омска.Чтобы уточнить, когда можно поставить прививку и какие условия должны быть соблюдены, нужно обратиться в регистратуру вышеуказанных учреждений по телефону или очно.Также в пресс-службе областного минздрава сообщают, что по состоянию на 28 декабря в регионе привито 1 642 человека – это 100% от ранее полученной вакцины.