В Омске и области продолжают держаться аномальные морозы. Температура остается на отметке -30 и ниже уж почти неделю. Из-за плохих погодных условий даже закрыли трассу до Казахстана. Но накануне недалеко от Омска на дороге Омск-Черлак чуть не случилась трагедия.В районе 28 километра в кювет вылетели иномарка \\"Шкода-Октавия\\". Машина плотно увязла в снегу и выбраться самостоятельно у водителя бы не получилось. Все произошло утром, поэтому проезжающих машин было мало. Но на автомобиль в снегу обратил внимание дежурный патруль ДПС. Как уточнили в пресс-службе полиции, 68-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В то утро на трассе температура опускалась ниже -33 градусов. Омичу помогли вытащить и завести автомобиль. Дальше пенсионер смог продолжить движение сам.Омичам напоминают, что в ближайшие дни лучше вовсе отказаться от длительных поездок, а если такая необходимость все же есть, то просят быть предельно внимательными и осторожными на дороге.