Серьезная коммунальная авария произошла в Омске поздно вечером 1 января. Жители сразу 40 домов на Московке остались без отопления. Температура на улице при этом опускалась до -35 градусов. Устранять последствия повреждения трубопровода коммунальщикам пришлось в экстремальных условиях. Омичам начали давать отопление в квартиры лишь через 16 часов после аварии.- В полном объеме осуществлена подача тепловой энергии потребителям, управляющие организации продолжают проводить регулировку температурного режима по стоякам подъездов многоквартирных домов, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - Напоминаем, если батареи в квартире остаются холодными, прежде всего необходимо обратиться в свою управляющую организацию или к поставщику услуг, в администрацию своего округа или в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.