2021 год начался с сильного похолодания. В ночь на 1 января в Омске ударили сильные морозы. Ночами в городе холодает до -35. И это не предел. Омичей в ближайшее время ждет самая холодная ночь. 3 января столбик термометра опустится ночью до -40.Продержатся морозы, по прогнозам синоптиков, всю ближайшую неделю. Днем будет от -27 до -31 градуса. Ночами еще холоднее. Слабину морозы дадут лишь 8 января. В этот день обещают не больше -22 градусов. А вот дальше начнет теплеть еще больше. На выходные 9 и 10 января синоптики обещают в Омске всего лишь -15 градусов. Однако с потеплением в город придут и снегопады.Добавим, что в ночь на 26 декабря в Омской области была зафиксирована самая низкая температура за эту и несколько последних зим. На Севере региона похолодало до -42 градусов.