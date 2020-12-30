2020-й продолжает удивлять жителей Омской области погодными аномалиями. Напомним, лето в этом году в регионе началось уже в апреле. А в мае и вовсе были побиты все температурные рекорды – термометры на несколько недель практически замерли на отметке в +30 градусов.Зима, в свою очередь, оказалась поздней, малоснежной и внезапной. После долгого периода сравнительно мягкой погоды, грянули морозы. При этом в минувшие выходные зафиксирован новый рекорд. Ночь в субботу, 26 декабря, оказалась самой холодной за всю зиму.По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 26 декабря температура воздуха по территории Омской области понижалась до -30…-42 градусов, в Омске было -33 градуса, днем она составила -22…-30, в Омске -24,5 градуса. Этот день стал самым холодным с начала зимы.В воскресенье, 27 декабря температура воздуха ночью была -22…-30, днем -18…-25, в Омске ночью -26, днем -20 градусов.– Погоду в прошедшие выходные определял холодный арктический воздух. С приближением циклона сегодня, 28 декабря, атмосферное давление начало падать, мороз ослаб, – комментирует начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.С 30 декабря территория Омской области окажется в тылу циклона. Северо-западный ветер вновь принесет холодный арктический воздух, атмосферное давление начнет расти. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью и днем -22…-27, местами -17, в Омске ночью и днем -21…-24 градуса.По климатическим данным, в Омске 28 декабря, максимальная температура воздуха +0,4 наблюдалась в 1902 году, минимальная температура воздуха -42,2 зафиксирована в 1955 году.Добавим, абсолютный рекорд холода за все время с начала наблюдений в Омской области фиксировался в селе Васис Тарского района в декабре 1958 года зафиксировали рекорд региона по холоду -54 градуса. А в Омске самым холодным днем считается 3 февраля 1931 года, когда температура опустилась до -49. Самым жарким днем в областном центре за весь период наблюдений стало 18 июля 1940 года. Столбик термометра поднялся до отметки +40,4°C. 40-градусная жара стояла и в июне 1936 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Аномальная майская жара в Омске побила 58-летний рекордС 6 по 15 мая Омскую область накрыла аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха в отдельных районах была выше климатической нормы на 10-17 градусов. (Далее...)