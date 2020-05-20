Аномальная майская жара в Омске побила 58-летний рекорд

20 Май 2020 2020-05-20T13:52:05+03:00

В последний раз такой зной был только в 1962 году

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С 6 по 15 мая Омскую область накрыла аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха в отдельных районах была выше климатической нормы на 10-17 градусов.

В этом году температура бьет все исторические рекорды.

По информации Обь-Иртышского УГМС, 11 мая в Омске максимальная температура воздуха повысилась до +29,6 градусов, предыдущий показатель +29,5 градусов наблюдался в 1962 году. 13 мая воздух прогрелся до +32,3, предыдущий показатель +31,5 градусов был в 1962 году. 14 мая повторился абсолютный максимум температуры, который составил +32,0 градуса и наблюдался в 1965 году.

Для сравнения, в Тюмени 12 мая температура повышалась до +31,4 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем в 1962 году. Абсолютным рекордсменом по количеству температурных перекрытий (5 дней) оказался Ханты-Мансийск. Температура воздуха повышалась до +27…+30 градусов, превышая предыдущие показатели до 2 градусов. Из-за жаркой и сухой погоды на территории Тюменской и Омской областей сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU