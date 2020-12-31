Омские водители получили подарок под Новый год – наконец, после двухлетнего строительства сдали «дорогу за миллиард» на улице 3-й Островской.После открытия дублера на Левом берегу вернулась прежняя схема движения – как до перекрытия из-за строительства. Теперь удобнее станет и пассажирам общественного транспорта.Автобусы маршрута № 3 поедут по мосту им. 60-летия ВЛКСМ, улицам Лукашевича, Шаронова, дублеру Лукашевича, улицам Крупской (в обратном направлении – улицам Крупской и Лукашевича), Перелета, Степанца, 70 лет Октября;Автобусы № 16 – по Ленинградскому мосту, улицам Енисейской, 3-й Енисейской, 1-й Рыбачьей;Автобусы № 88 – по улицам 2-я Рыбачья, 3-я Островская, бульвару Архитекторов, улицам Степанца, Перелета, проспекту Комарова, улицам Лукашевича, Ватутина, бульвару Архитекторов, улице С. Сейфуллина.Однако движение автобусов № 415 будет организовано иначе: по улицам 70 лет Октября, бульвару Архитекторов, улицам Крупской, Перелета, Степанца, Лукашевича и далее по прежней схеме.