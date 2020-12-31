В Омске с помпой открыли новую дорогу за 1 миллиард. Дублер улицы Лукашевича по задумке властей должен существенно разгрузить Левый Берег. Его строили больше году. Новая магистраль соединяет в узел два моста - мост имени 60-летия ВЛКСМ и метромост. Ленточку перерезали мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Александр Бурков. Глава региона отметил важность этой дороги.- Я проехал по всей дороге от метромоста. Это современная дорога с велодорожкой. Всего магистраль длиною 4,3 километра. Она вроде не длинная, но решает много вопросов. Увеличивается пропускная способность на Левом берегу. Дорога значительно разгрузит улицу 70 лет Октября, и второе, очень важное, она дает перспективы развития микрорайона «Прибрежный», – сказал на открытии губернатор.Отметим, что многие омичи и автомобилисты были недовольны узким участком новой дороги за 1 миллиард. Ширина проезжей части там едва достигает 4,5 метров. Чиновники и проектировщики магистрали объяснили это неизбежностью: с одной стороны у дороги стоит замороженный дом дольщиков, с другой - федеральные земли.