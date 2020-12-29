Новая программа «Проекты лесной промышленности» разработана Фондом развития промышленности и Минпромторг России. В рамках этой программы предлагается заемное финансирование проектов за счет средств федерального ФРП совместно с региональными ФРП. Благодаря этому субъекты малого и среднего предпринимательства (ОКВЭД 16) смогут привлечь льготное финансирование на модернизацию производств по обработке древесины. Предприятия лесной промышленности могут претендовать на получение льготного займа в размере от 20 до 100 миллионов рублей сроком до 3 лет под 3% годовых. Ставка может быть снижена до 1% при условии привлечения банковской гарантии на всю сумму и на весь срок займа, поручительства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательств или гарантии Корпорации МСП не менее 50% от суммы займа, а также в случае приобретения отечественного оборудования в объеме от 50% суммы займа.Фонд развития промышленности активно поддерживает проекты предприятий лесопромышленного комплекса. Уже одобрено 50 проектов на общую сумму более 10 млрд. рублей.С января 2021 года региональный Фонд начинает принимать заявки по новой программе. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7-962-034-16-14, Игорь Утюганов.