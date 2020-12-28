Накануне омичи стали свидетелями необычного происшествия. Вдоль оживленной дороги бежал северный олень. Оказалось, он убежали из парка 30-летия ВЛКСМ. Он занимался с хозяйкой Натальей Вихоревой в конном клубе \\"Карусель\\", когда сильно испугался и убежал.- Собаки дворовые погнали, и он у нас убежал. Выбежал на Масленникова, вокруг парка пробежал и с другой стороны парка забежал, со стороны котлована. Собаки его гоняли по кругу,- рассказала Наталья НГС55. - Люди все звонили, они нас ориентировали. Огромное им спасибо! Мы на лошади за ним, он за лошадью пошел.По словам хозяйки, спасательная операция оленя по кличке Стесняш заняла около 2 часов. Все закончилось благополучно. Животное не пострадало и вернулось невредимым.