Накануне омичи стали свидетелями необычного явления. Экзотическое животное северный олень пробегало по обочине в районе виадука недалеко от улицы Лизы Чайкиной. Скорее всего, животное использовали для катания на санях. Иногда такие аттракционы зимой можно увидеть перед ТЮЗом или Цирком.Как животное оказалось рядом с оживленной дорогой пока не известно, но по наблюдениям омичей олень бежит в сторону парка 30-летия ВЛКСМ. На первый взгляд животное выглядит уверенным, но вполне возможно, что оно напугано и не понимает, что делать.