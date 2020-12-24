Сегодня в Омске состоялось заседание координационного совета по науке при губернатора Омской области. Оно было посвящено реализацию в регионе нацпректа \\"Наука\\".По мнению Александра Буркова именно координационный совет должен сать площадкой для коммуникации между главами промышленных предприятий, представителями вузов и научного сообщества. Их совестная работа должна помочь разработкам омских ученых найти применение в реальном производстве.- В этом году Омская область в числе 20 российских регионов подавала заявку на создание научно-образовательного центра мирового уровня. И хотя федеральный центр не поддержал нашу заявку, работа в этом направлении будет продолжена. Мы будем заниматься развитием регионального научно-образовательного центра, главная задача которого – интегрировать науку, образование и бизнес нашего региона, - отметил глава региона.Также Александр Бурков выразил готовность властей региона оказывать необходимую поддержку вузам и научным центрам в организации различных мероприятий и конференций.- Мы готовы организационные затраты брать на себя, готовы помогать. Это важно для знакомства других регионов с нашими достижениями, результатами. Выходите и на международный уровень. Если у кого-то есть возможность проведения международных конференций – давайте делать, - обратился к членам совета губернатор.По итогам заседания координационного совета правительство Омской области подписало соглашения о сотрудничестве с Сибирским отделением Российской академии наук, с Российским фондом фундаментальных исследований, Минэкономразвития РФ, Роспатентом. Благодаря этим договоренностям власти региона планируют активнее развивать научный потенциал Омской области. На различные мероприятия, которые пройдут в следующем году в рамках этих соглашений планируют потратить 22 миллиона рублей.Уже сейчас омские вузы участвуют в конкурсных отборах Министерства науки и высшего образования РФ и достигают хороших результатов. Например в 2020 году Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина получил грант в размере 90 млн. рублей для господдержки научных исследований. Также Омская область участвует в проекте создания базовых школ Российской академии наук. В Омске уже три школы вошли в число базовых школ РАН. Это гимназии №19 и 115, и лицей №64. На базе этих учебных заведений част проходят элективные курсы, кружки-лаборатории, практические занятия, семинары, тематические экскурсии, круглые столы, курсы внеурочной деятельности, связанные с научно-исследовательской тематикой.