Накануне прокуратура вынесла представление на имя мэра Омска Оксаны Фадиной из-за неработающих светофоров. Прокуратура провела проверку 20 объектов и на тот момент все они не были подключены к сети, а значит и не работали.В мэрии ответили, что подрядчик, который выполнял работы по монтажу и установке светофорных комплексов сорвал сроки. Из-за этого сдвинулось и время их включения.- В декабре объекты введены в эксплуатацию и работают. По условиям контракта с подрядчиком светофорные объекты должны быть сданы в октябре 2020 года, однако, из-за временных задержек с поставкой светофорных стоек и процессов, связанных с техническим присоединением к сетям электроснабжения, сроки подключения объектов были сдвинуты. В отношении подрядчика ООО «Экоми» применены штрафные санкции, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Михаил Горчаков.Сейчас все спорные объекты работают. Если в их функционировании есть нарушения или перебои администрация просит сообщать в диспетчерскую службу \\"Управление дорожного хозяйства и благоустройства\\".