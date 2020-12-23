Прокуратура потребовала от мэрии Омска включить неработающие светофоры

В Омске поставили 20 новых светофоров, но забыли их подключить. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске за прошедший год построили и отремонтировали множество дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На многих объектах была предусмотрена установка новых светофоров. Их смонтировали, но к сети так и не подключили.

Именно на это и обратила внимание омская прокуратура. В ходе проверки следователи выяснили, что в рамках нацпроекта в Омске с августа по октябрь установили 14 светофоров, еще 8 поставили за счет городского бюджета, но на момент проверки все они не работали. Для их включения администрация Омска должна была уведомить АО "Омскэлектро" о необходимости подключения объектов к сети, но этого не было сделано.

На основании проверки прокуратура вынесла представление мэру Омска Оксане Фадиной о необходимости устранения нарушений.