Молодежь стала меньше уезжать из Омска

Омичи стали реже уезжать из города в другие регионы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее Омскстат публиковал статистику по миграции населения. По их данным из Омской области за 9 месяцев 2020 года уехало более 36 тысяч человек. Цифра довольно внушительная. Но, как отметил на сегодняшней пресс-конференции министр труда Владимир Куприянов, миграционная убыль в этом году значительно снизилась.

- К счастью, за последнее время мы видим тенденции к снижению миграционного оттока. Могу сказать, что за 9 месяцев текущего года миграционный отток снизился на 20 %. Мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Самое главное, чтобы молодежь не покидала наш регион. Мы должны демонстрировать, что являемся патриотами своей малой родины, - отметил министр.

Куприянов также отметил, что для молодых людей и семей вводятся новые меры социальной поддержки, которые должны улучшить качество жизни в регионе.