С начала года из Омской области уехали 36,5 тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омскстат опубликовал данные о численности населения. По данным ведомства, только за девять месяцев 2020 года из региона уехали 36 508 человек. При этом новыми местными жителями стали – 29 528. Таким образом, в Омской области теперь еще на 6 980 человек меньше.

Впрочем, в этом году миграционная убыль приостановилась. За аналогичный период 2019 года она составила 8 510 человек.

Как выяснилось, это объясняется не тем, что все омичи, которые хотели уехать, уже успели это сделать в прошлом году. В областном минтруда приписывают относительный успех себе, связывая его с притоком населения по программе возвращения соотечественников.