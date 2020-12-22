Омская область получила еще 40 миллионов на бесплатные лекарства для пациентов с ковидом

Медикаменты для лечения уже получили 5630 омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня на заседании штаба по борьбе с COVID-19 стало известно, что правом получения бесплатных лекарств для лечения больных коронавирусом на дому воспользовались уже 5630 пациентов. Ранее на покупку лекарств из федерального бюджета в Омскую область направили 72 млн. рублей. В конце прошлой недели из федерального бюджета региону выделили ещё 40 млн. рублей на приобретение бесплатных лекарств. До 25 декабря Минздрав Омской области заключит контракты на 20 млн. рублей из этого транша. Так что перебоев с лекарствами для омичей, зараженных ковидом, в новогодние праздники точно не будет. Власти об этом позаботились.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу организации работы оперативных штабов на территории муниципальных районов. Информация глав районов расходится с результатами проверок, проведенных региональным правительством и УМВД. В частности, в некоторых районах оперативный штаб и контрольные мероприятия проводятся редко.