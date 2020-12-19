Детектив, неевклидова геометрия и любовь: В Омской драме состоялась премьера «Аркадии»

Зрителей приглашают присоединиться к разгадыванию увлекательного исторического ребуса. Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

Несмотря на непростые времена из-за продолжающейся пандемии коронавируса, омский драмтеатр старается регулярно радовать своих зрителей. 18 декабря на Камерной сцене публике показали премьерный спектакль «Аркадия».

Постановка режиссера Павла Злобина создана по одноименной пьесе британского драматурга Тома Стоппарда. Это произведение, написанное в 1993 году, по мнению критиков, одно из лучших в его творчестве на английском языке.

Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

Действие пьесы происходит в одной и той же комнате в английском загородном доме Сидли-парк в Дербишире попеременно в 1809-1812 годах и в девяностые годы XX века. В постановке Павла Зобнина между действиями первого и второго временного отрезка проходит не 180, а 200 лет. Автор предлагает зрителям погрузиться в атмосферу детектива, литературного ребуса, физики с математикой и любви.

Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

– При чем тут величайший английский поэт, математика и тепловая смерть Вселенной? Кто этот загадочный отшельник, предрекший конец света? И где иногда можно натолкнуться на гения? Спустя двести лет не так легко уловить все нюансы, найти ответы на загадки, исчезнувшие в пропасти времени... А прошлое тут же, рядом, в этой же комнате, в этом старинном английском поместье. Тут рядом ходят, любят, изменяют, ревнуют, умирают, пишут стихи, книги и научные трактаты, делают невероятные, опережающие время открытия и обидные ошибки. Смешение пространств, времен и персонажей. Прошлое и будущее равно значимы, существуют параллельно и все равно пересекаются. Неевклидова геометрия, – говорится в описании спектакля.

Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

Режиссер Павел Зобнин не впервые работает с артистами Омского академического театра драмы. В 2006-м году на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой был поставлен спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса. В 2018-м году Павел Зобнин выпустил спектакль «Отец» по пьесе Августа Стриндберга, который является номинантом национальной театральной премии «Золота маска» в четырех номинациях, а также обладателем Гран-при фестиваля камерных спектаклей «Камерата» (г. Челябинск). Спектакль «Отец» идет на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и пользуется успехом у зрителей.

Премьера совпала с юбилеем народного артиста России Михаила Окунева, который в этот вечер сыграл в постановке одну из главных ролей. Также в спектакле задействованы актеры Андрей Агалаков, Ирина Бабаян, Олег Берков, Ирина Герасимова, Всеволод Гриневский, Артем Кукушкин, Иван Курмов, Николай Сурков, Олег Теплоухов, Егор Уланов, Вера Фролова, Анна Ходюн.