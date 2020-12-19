Артист Омской драмы Михаил Окунев отметил 60-летие

Михаил Окунев отметил 60-летие премьерой. Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

Народный артист России и ведущий актер драмтеатра Михаил Окунев отметил накануне, 18 декабря, свое 60-летие. Большую часть жизни – 31 год – он провел на сцене Омской драмы. Поэтому неудивительно, что и юбилей отмечает также, участвуя в премьерном показе спектакля «Аркадия».

– Большая работоспособность и увлеченность творческим процессом, глубокое погружение в материал, точное ощущение психологических нюансов роли позволяют актеру создавать образы филигранной огранки, – говорят об Окуневе коллеги из театра. – Он любит и умеет строить персонаж как реального человека со своей философией, внутренним миром, пристрастиями и привычками. Его актёрскую манеру отличает минимализм внешних средств и тщательная проработка внутренних мотивировок поступков своих героев. А редкая харизма, развитая творческая интуиция, блестящее владение формой, необыкновенная правдивость и истинный драматизм позволили Михаилу Окуневу занять достойное место в ряду ярких представителей театрального искусства России.

СПРАВКА:

Михаил Александрович Окунев родился 18 декабря 1960 года в городе Шадринске Курганской области. В 1984 году окончил актерский факультет Иркутского театрального училища (мастер курса – Вячеслав Кокорин). После училища работал в Иркутском ТЮЗе им. Вампилова, в театрах Волгограда, Шадринска.

В 1989 году Вячеслава Кокорина пригласили в Омск в качестве главного режиссера. Он привез в Омскую драму молодых артистов, среди которых был Михаил Окунев. С тех пор он сыграл в театре почти 80 ролей.

У Михаила Александровича есть не только театральные, но и киноработы. В 2006 году он снялся в главной роли в фильме «Эйфория». Дебютная для режиссера Ивана Вырыпаева работа получила множество наград, в том числе приз Венецианского международного фестиваля.