Интерактивная инсталляция с зимующими птицами Омской области появится в Выставочном сквере

Арт-объект появится в сквере 25 декабря. Фото: пресс-служба администрации Омска

Перед Новым годом в Выставочном сквере Омска появится необычная инсталляция "Зимующие птицы Омской области". Оформлением занимались воспитанники 8 омских школ искусств, где проводят занятия по керамике и лепке. Дети подготовили множество реалистичных фигурок пернатых разных видов, о которых омичи смогут узнать на интерактивном стенде.

- Новогодняя инсталляция «Зимующие птицы Омска» представляет собой ледяной подиум, на котором разместится резное дерево с глиняными птицами, и стеклянный купол с куклой по имени Зима, объемными птицами и зимним лесом внутри. Здесь также расположится планшет с птицами, подготовленный совместно со специалистами детского эколого-биологического центра Омска. На стенде изобразят зимующих в нашем городе птиц. Каждой птичке присвоен индивидуальный QR-код, считав который, с помощью мобильного устройства можно получить интересную и полезную информацию о пернатых обитателях нашего города, - сообщила организатор проекта, директор детской школы искусств № 20 Елена Михейкина.

Фигурки разных зимующих птиц для инсталляции подготовили воспитанники омских школ искусств. Фото: пресс-служба администрации Омска

Также дети подготовили угощения для реальных птиц: корзинки с рябиной и калиной. На территории сквера развесят кормушки, где и оставят угощения. Организаторы предлагают омичам присоединиться к этой акции и тоже приготовить кормушку для птиц с угощениями, которую можно повесить на территории сквера.

- Новогодняя инсталляция «Зимующие птицы Омской области» создается не только с целью продемонстрировать детское художественное творчество, но и призвать омичей и гостей нашего города помогать в зимнее время пернатым друзьям, - добавила исполняющая обязанности начальника отдела дополнительного образования, искусств и культурно-досуговой деятельности департамента культуры мэрии Ольга Еремина.