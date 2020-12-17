В Омской области в 1,5 раза вырос спрос на курьерскую доставку Почты России

Ежемесячно сервисом быстрой доставки EMS-отправлений пользуются около 4 тысяч жителей Омской области. Это в 1,5 раза больше, чем два года назад. Увеличение спроса на услугу объясняется скоростью доставки и обработки почтовиками экспресс-отправлений. Кроме того, курьерская доставка позволяет отправлять и получать посылки без посещения почтового отделения, что особенно актуально в период пандемии.

«EMS - одна из самых востребованных услуг Почты России, как у физических, так и юридических лиц, - рассказал директор УФПС Омской области Денис Петроченко. – Это удобно и быстро. Контрольные сроки экспресс-доставки значительно меньше сроков доставки обычного отправления. Например, время доставки по Сибирскому региону составляет 1-4 дня от момента приема посылки у клиента до вручения её адресату. В центральную часть России доставка осуществляется за 1-3 дня».

Оформить и оплатить курьерскую доставку можно через сайт Почты России, а также с помощью мобильного приложения компании. Бандероль и другие виды отправлений отслеживаются онлайн по трек-номеру. Информация о треке доступна в чеке, выданном оператором Почты России.

Чаще всего экспресс-отправления для омичей и жителей области поступают из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

Получить информацию о деятельности EMS-службы, можно по телефону 8-800-200-50-55 или на официальном сайте компании https://www.pochta.ru/emspost/.