Омский водитель маршрутки, из салона которой выпал школьник, заплатит штраф 500 рублей

Мальчик не успел зайти в салон маршрутки.

Накануне в соцсетях омичка поделилась постом о том, что на одной из остановок школьник пытался успеть на маршрутку, но водитель начал движение не дождавшись, пока он зайдет в салон, и не закрыв дверь. Ребенок уже почти зашел в салон, когда водитель начал движение с открытой дверью и мальчик не смог удержаться, выпав на дорогу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, сообщений об обращении несовершеннолетнего в больницу не поступало, хотя родители утверждали, что ребенок подвернул ног и к медикам все же попал. Водителю выписали штраф за нарушения правил перевозки граждан в размере 500 рублей.

Дополнительно профилактическую беседу провели и с перевозчиком, который выполняет перевозки на 350 маршруте.