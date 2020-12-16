Омский школьник выпал из открытой двери маршрутки

Подросток не успел зайти в салон маршрутки, когда та начала движение.

Омичи в соцсетях рассказали о неприятном инциденте, случившемся с школьником, спешившим на маршрутку. Он почти забежал в салон, зашел на ступеньку и взялся за поручень, но не успел закрыть дверь, когда водитель начал движение. Как рассказывает автор поста в соцсетях, ребенок не сумел удержаться и выпал на дорогу.

- В результате мальчик не удержался и выпал в открытую дверь, однако водитель, видя все что произошло, невзирая на неодобрение его действий пассажирами, проигнорировал их требования остановиться, и продолжил движение высказав свое отношение к пассажирам в нецензурной форме. Как сообщили родители ребенка, ребенок подвернул ногу, и они по данному факту уже обратились в полицию. Претензии у родителей также имеются и к перевозчику данного маршрута, - уточнила автор поста.

Инцидент произошел 15 декабря около 20:05 на улице Лобкова. Делом заинтересовалась прокуратура и поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора и региональному управлению Госавтоинспекции провести проверку деятельности перевозчика, занимающегося 350 маршрутом.