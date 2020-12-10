Омичи стали лучше платить за капремонт

Жители многоквартирных домов города и области все больше убеждаются, что капитальный ремонт омского жилья ведется активно, а главное, качественно. И поэтому за него надо честно платить. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора регионального Фонда капремонта Марина Степанова.

- Было запланировано отремонтировать 636 многоквартирных домов, на сегодняшний день работы завершены на 540 из них. Параллельно примерно на 600 домов готовится проектно-сметная документация, работы на них проведут в следующем году. Стараемся подготовить к сдаче все запланированные дома, бригады работают и в выходные, но делают все основательно, не в ущерб качеству, - рассказала Марина Степанова.

Исполняющая обязанности директора призналась, что пандемия негативно сказалась и на деятельности омских ремонтников. В частности, возникли проблемы с железом для ремонта крыш, минеральной ватой и, как ни странно это звучит в Сибири – леса.

В то же время Марина Степанова отметила, что омичи стали активнее вносить взносы за капремонт, которые, напомним, не менялись уже семь лет и составляют 6,7 рубля с квадратного метра.

- Если с 2013-го по 2016 год дебиторская задолженность каждый год росла на 200-300 миллионов рублей, то в нынешнем году мы ее рост полностью остановили. Уровень сбора взносов на 1 декабря составляет 105, 9%. Задолженность уменьшилась за год на 105 миллионов рублей, - сообщила Марина Степанова.

Она также добавила, что к концу года заменено уже 328 омских лифтов на 71 многоквартирном доме. В следующем году эта работа будет продолжаться.