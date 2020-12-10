В 2020 смертность в Омске увеличилась в два раза

За последний месяц смертность тоже увеличилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свою статистику подвели и в управлении ЗАГСа Омской области. По их данным за ноябрь 2020 года в Омске скончались 2 277 человек, в области чуть больше, 3 477. Коронавирус не серьезно повлиял на смертность омичей, за ноябрь от него погибли всего 209 омичей по данным минздрава.

В целом же за неполный год в Омске и Омской области скончались 20 112 человек. И это уже гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году в ЗАГСе зарегистрировали всего 12 158 смертей. Это практически в два раза больше. Если обратиться к данным минздрава, то и здесь коронавирус не стал основной причиной смертности. С начала пандемии в Омской области от COVID-19 погибли 704 человека.