За сутки в омской области выявили 243 новых случая заболевания коронавирусом

В Омской области продолжают фиксировать высокие показатели заражаемости коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный минздрав опубликовал последние данные по распространенеию коронавируса на территории Омской области.

По их данным на 9 декабря в регионе зарегистрировано 24 759 случаев коронавирусом. За сутки прирост составил 243 новых случая. Дома лечиться по данным врачей смогут 185 человек.

Выздоровели 146 омичей. Всего в Омской области за период пандемии справились с коронавирусом 16 109 пациентов.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случи. За сутки медики зафиксировали 8 случаев, а всего с начала пандемии зафиксировали 704 смерти пациентов с диагнозом ковид.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 184, Москаленский, Нововаршавский районы – 8, Омский район – 7, Исилькульский район – 6, Колосовский, Муромцевский районы – 4, Азовский, Калачинский районы – 3, Павлоградский, Русско-Полянский, Тевризский районы – 2, Горьковский, Знаменский, Называевский, Нижнеомский, Одесский, Полтавский, Саргатский, Седельниковский, Таврический, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в лабораториях провели 3 240 тестов на коронавирус, всего в Омске сделали 92 774 теста. Эти показатели в скором времени должны вырасти почти в два раза.