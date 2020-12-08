Полпред Сергей Меняйло и губернатор Александр Бурков открыли в Омске монумент военным врачам

Монумент открыли полпред Сергей Меняйло и губернатор Александр Бурков. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня в Омске прошла торжественная церемония открытия нового памятника. В парке имени 30-летия Победы появился монумент, посвященный военным медикам, которые выполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны. Миллионы спасенных жизней солдат - это именно то, за что мы до сих пор говорим омским врачам спасибо. Участие в церемонии открытия памятника приняли полномочный представитель Президента РФ Сергей Меняйло и Губернатор Омской области Александр Бурков.

Инициатором его создания выступили ветераны омского здравоохранения. В годы Великой Отечественной войны Омск стал городом госпиталей в тылу страны. За четыре года здесь было развернуто 45 госпиталей. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, под госпитальную базу задействовали все лечебные учреждения, школы, общежития. За военные годы Омск принял 562 эшелона с ранеными и больными.

Монумент выполнен из бронзы, его высота около 4 метров. Автор – известный омский скульптор, член Союза художников России Виталий Шевченко. В композиции памятника отображены героические будни военных медиков. Скульпторы запечатлели раненного бойца на руках у медсестры. Рядом с ними хирург, надевающий перчатки. Слово взял полпред президента в Сибири Сергей Меняйло:

Высота монумента около 4 метров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- 2020 год объявлен Президентом России Годом памяти и славы. Как и другие сибирские города, Омск внёс неоценимый вклад в Великую победу не только бойцами, которые воевали на фронте, но и работой в тылу, - сказал он. - За это указом Президента ему присвоено звание Города трудовой доблести. Символично, что сегодня мы открываем памятник военным медикам, но сегодня наши врачи вновь на переднем фронте – противостоят пандемии. Это люди самой доброй профессии, спасающие жизнь. Мы сильны своей историей, своими традициями и памятью о подвиге, которая должна передаваться из поколения в поколение.

Омский губернатор тоже отметил подвиг военных медиков. По его словам, главная их заслуга в том, что более 75% личного состава удалось вернуть в строй нашей армии.

- Мы открываем памятник медикам тех тяжёлых военных лет, - отметил Губернатор Александр Бурков. - Омск с первых дней войны стал принимать раненых и больных с фронта – за четыре года к нам на лечение было доставлено более 14 тысяч больных и почти 160 тысяч раненых солдат и офицеров. Более 75% личного состава были возвращены в строй в ряды Красной армии. И это – заслуга врачей и медицинских работников, которым приходилось выполнять свой профессиональный долг в тяжелейших условиях, учитывая уровень технического оснащения медицины в те года и поток тяжёлых раненых. Они совершали подвиг ежедневно. И этот памятник, запечатлевший момент спасения человеческой жизни, - память об их подвиге.