Омичи снова заметили очередь из скорых у МСЧ-4

Машины скорой снова выстроились в очередь. Фото: ВКонтакте

В памяти омичей еще остались живы рассказы о длинных очередях из скорых, выстраивающихся к медучреждениям, в которых делают КТ. Пациенты и медики простаивали в них по несколько часов, пока пытались дождаться проведения анализов. Минздрав неоднократно обещал решить проблему. Довольно долго подобны сообщений не было, но сегодня один из пользователей соцсетей опубликовал фото, где снова запечатлел очередь из машин.

- 08.12.2020 - очередь из машин скорой помощи в МСЧ-4! - подписал публикацию автор.

В пресс-службе министерства здравоохранения отметили, что иногда такое происходит, но всех пациентов примут в ближайшее время.

- Уважаемые друзья, иногда случается так, что машины скорой помощи из разных районов Омской области приезжают примерно в одно и тоже время. Образуется небольшая очередь. Так получилось и сегодня. На данный момент в ожидании 6 машин, в МСЧ № 4 работают два аппарата, пациентов примут очень оперативно, - прокомментировали происходящее на фото в ведомстве.