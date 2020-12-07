В правительстве считают, что в пандемию омские скорые стали работать намного лучше

20% медиков скорой помощи месяц назад были на больничном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще совсем недавно скорую помощь в Омске было практически невозможно дождаться. А многочисленные проблемы в организации ее работы привели к громкому скандалу. После этого и громких отставок в минздраве ситуация стала понемногу налаживаться. Сообщалось, что время ожидание скорой сократилось до полутора часов. Сейчас, как говорят в правительстве, отложенных вызовов нет, а время прибытия скорых по неотложным вызовам составляет примерно полчаса.

Сегодня на линию вышли 88 бригад медиков. Всего в городе их 95. При этом месяц назад 20% из них просто простаивали, потому что медики были на больничном. Сейчас ситуация налаживается.

- Это лучший показатель за весь период пандемии, - подчеркнули в пресс-службе омского правительства.